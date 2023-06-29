У Києві на Оболонському проспекті обмежать рух транспорту: схема проїзду

Часткове обмеження руху транспорту відбуватиметься від 7:00 до 23:00 1 і 2 липня.

У Києві на Оболонському проспекті тривають ремонтні роботи. За сприятливих погодних умов цими вихідними влаштовуватимуть нове асфальтове покриття.

Про це попереджає "Київавтодор".

Часткове обмеження руху транспорту відбуватиметься від 7:00 до 23:00 1 і 2 липня.

У суботу дорожники працюватимуть на ділянці від вул. Героїв полку Азов до вул. Левка Лук'яненка в напрямку вул. Героїв Дніпра (від ст. м. "Оболонь" до ст. м. "Мінська").

У неділю – на ділянці від вул. Героїв Дніпра до вул. Левка Лук'яненка в напрямку просп. Степана Бандери (від ст. м. "Героїв Дніпра" до ст. м. "Мінська").

Рух під час асфальтування ділянками проспекту буде тимчасово перекрито.

На Оболонському проспекті 1 і 2 липня частково обмежать рух транспорту / Фото: КМДА

Нагадаємо, у Києві величезне дерево впало одразу на чотири автівки.

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