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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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У Києві обмежили рух транспорту низкою вулиць: список

Зазначається, що обмеження діятимуть в центральній частині міста.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Майдан Незалежності

Майдан Незалежності / © УНІАН

У Києві обмежили рух транспорту на кількох вулицях у центральній частині міста.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Telegram.

За словами Білошицького, у столиці рух транспорту перекритий:

  • вулицею Бориспільською (від перехрестя з провулком Надії Світличної до перехрестя з вулицею Вересневою);

  • вулицею Юрія Іллєнка (від перехрестя з вулицею Дегтярівською до перехрестя з вулицею Митрофана Довнар-Запольського);

  • вулицею Глибочицькою (від перехрестя з вулицею Січових Стрільців до перехрестя з вулицею Лукʼянівською).

Мешканців і гостей міста просять врахувати цю інформацію під час планування свого маршруту.

Раніше Патрульна поліція України повідомила у Telegram, що e понеділок 21 липня у Києві діятимуть тимчасові обмеження руху та паркування транспортних засобів на певних ділянках доріг у центральній частині міста.

Причиною є проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій.

Нагадаємо, у Києві через нічний російський обстріл станція метро «Лук’янівська» тимчасово зупинила роботу. Поїзди проїжджають повз без зупинки.

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