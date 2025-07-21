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- Київ
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У Києві обмежили рух транспорту низкою вулиць: список
Зазначається, що обмеження діятимуть в центральній частині міста.
У Києві обмежили рух транспорту на кількох вулицях у центральній частині міста.
Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Telegram.
За словами Білошицького, у столиці рух транспорту перекритий:
вулицею Бориспільською (від перехрестя з провулком Надії Світличної до перехрестя з вулицею Вересневою);
вулицею Юрія Іллєнка (від перехрестя з вулицею Дегтярівською до перехрестя з вулицею Митрофана Довнар-Запольського);
вулицею Глибочицькою (від перехрестя з вулицею Січових Стрільців до перехрестя з вулицею Лукʼянівською).
Мешканців і гостей міста просять врахувати цю інформацію під час планування свого маршруту.
Раніше Патрульна поліція України повідомила у Telegram, що e понеділок 21 липня у Києві діятимуть тимчасові обмеження руху та паркування транспортних засобів на певних ділянках доріг у центральній частині міста.
Причиною є проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій.
Нагадаємо, у Києві через нічний російський обстріл станція метро «Лук’янівська» тимчасово зупинила роботу. Поїзди проїжджають повз без зупинки.