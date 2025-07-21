Масована атака на Київ: є загиблий

Робота сил ППО / © Getty Images

Реклама

У ніч проти 21 липня в Києві продовжують лунати вибухи внаслідок російської атаки дронами-камікадзе типу «Шахед». У кількох районах міста зафіксовано перших постраждалих.

Про це повідомляє Віталій Кличко та начальник Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

«Виклик медиків у Дарницький та Дніпровський райони. Бригади прямують», — написав Кличко.

Реклама

Тимур Ткаченко також повідомив, що наслідки нічної атаки фіксуються вже в трьох районах столиці. Уточнюється інформація щодо масштабів пошкоджень та кількості постраждалих.

Пізніше він повідомив про одного загиблого внаслідок ворожого обстрілу.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 21 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що до осені РФ зможе запускати по Україні понад 1000 дронів за раз.

Реклама