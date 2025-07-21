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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Масована атака на Київ: є загиблий

У столиці України вночі 21 липня триває атака дронами «Шахед».

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Робота сил ППО

Робота сил ППО / © Getty Images

У ніч проти 21 липня в Києві продовжують лунати вибухи внаслідок російської атаки дронами-камікадзе типу «Шахед». У кількох районах міста зафіксовано перших постраждалих.

Про це повідомляє Віталій Кличко та начальник Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

«Виклик медиків у Дарницький та Дніпровський райони. Бригади прямують», — написав Кличко.

Тимур Ткаченко також повідомив, що наслідки нічної атаки фіксуються вже в трьох районах столиці. Уточнюється інформація щодо масштабів пошкоджень та кількості постраждалих.

Пізніше він повідомив про одного загиблого внаслідок ворожого обстрілу.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 21 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що до осені РФ зможе запускати по Україні понад 1000 дронів за раз.

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