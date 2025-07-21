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- Київ
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Масована атака на Київ: є загиблий
У столиці України вночі 21 липня триває атака дронами «Шахед».
У ніч проти 21 липня в Києві продовжують лунати вибухи внаслідок російської атаки дронами-камікадзе типу «Шахед». У кількох районах міста зафіксовано перших постраждалих.
Про це повідомляє Віталій Кличко та начальник Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.
«Виклик медиків у Дарницький та Дніпровський райони. Бригади прямують», — написав Кличко.
Тимур Ткаченко також повідомив, що наслідки нічної атаки фіксуються вже в трьох районах столиці. Уточнюється інформація щодо масштабів пошкоджень та кількості постраждалих.
Пізніше він повідомив про одного загиблого внаслідок ворожого обстрілу.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 21 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що до осені РФ зможе запускати по Україні понад 1000 дронів за раз.