Відключення світла. / © Associated Press

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У суботу, 31 жовтня, у Києві склалася вкрай складна ситуація з електропостачанням. У деяких районах світло можуть вмикати лише на півтори години на добу.

Що відомо про відключення у столиці — читайте на сайті ТСН.ua.

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Ситуацію суттєво ускладнили влучання дронів у низку енергетичних об’єктів, зокрема по підстанціях у Києві і за його межами. Окрім того, за деякими адресами у столиці відубваються ще й аварійні роботи.

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У середньому кияни матимуть електроенергію близько 6,5 год. протягом дня, а в окремих районах — до 9 год. Телеграм-канал «Київ INFO» повідомляє, що 10:30 частка будинків зі світлом у районах столиці суттєво відрізняється:

Дарницький район — 14% зі світлом;

Деснянський — 23%;

Дніпровський — 32%;

Голосіївський — 42%;

Оболонський — 22%;

Печерський — 45%;

Подільський — 10%;

Святошинський — 33%;

Солом’янський — 59%;

Шевченківський — 36%.

Обговорення відключень світла у Києві

На тлі складної ситуації з електропостачанням мешканці різних районів Києва активно публікують у Мережі графіки відключень світла та діляться, скільки часу їм доводиться обходитися без електрики. З деяких розкладів видно, що багато годин зі світлом припали на нічний час, а тому вдень у домівках воно може бути лише півтори години.

ТСН.ua зібрав трохи дописів:

«Прокинулася — світла і води немає. Відкрила „Київ Цифровий“ — офігіла, закрила. Не той рівень стресу, з якого варто починати ранок суботи. Пішла думати, як у три години вмістити все, на що раніше було пів дня. „Найтяжча зима“ вирішила не чекати календарної дати. ЙБН РСН! але — прорвемося».

«У мене немає питання чому цієї доби світло відсутнє 15, 5 годин. Питання: чому світло є у Москві?».

«У мене є мрія, десь у цей світлий проміжок помити голову але без води задача ускладнюється».

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