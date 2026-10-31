ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
355
Час на прочитання
2 хв

Півтори години зі світлом: у Києві критична ситуація з електропостачанням — люди не стримують емоцій (оновлено)

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Відключення світла.

Відключення світла. / © Associated Press

У суботу, 31 жовтня, у Києві склалася вкрай складна ситуація з електропостачанням. У деяких районах світло можуть вмикати лише на півтори години на добу.

Що відомо про відключення у столиці — читайте на сайті ТСН.ua.

Ситуацію суттєво ускладнили влучання дронів у низку енергетичних об’єктів, зокрема по підстанціях у Києві і за його межами. Окрім того, за деякими адресами у столиці відубваються ще й аварійні роботи.

У середньому кияни матимуть електроенергію близько 6,5 год. протягом дня, а в окремих районах — до 9 год. Телеграм-канал «Київ INFO» повідомляє, що 10:30 частка будинків зі світлом у районах столиці суттєво відрізняється:

  • Дарницький район — 14% зі світлом;

  • Деснянський — 23%;

  • Дніпровський — 32%;

  • Голосіївський — 42%;

  • Оболонський — 22%;

  • Печерський — 45%;

  • Подільський — 10%;

  • Святошинський — 33%;

  • Солом’янський — 59%;

  • Шевченківський — 36%.

Обговорення відключень світла у Києві

На тлі складної ситуації з електропостачанням мешканці різних районів Києва активно публікують у Мережі графіки відключень світла та діляться, скільки часу їм доводиться обходитися без електрики. З деяких розкладів видно, що багато годин зі світлом припали на нічний час, а тому вдень у домівках воно може бути лише півтори години.

ТСН.ua зібрав трохи дописів:

  • «Прокинулася — світла і води немає. Відкрила „Київ Цифровий“ — офігіла, закрила. Не той рівень стресу, з якого варто починати ранок суботи. Пішла думати, як у три години вмістити все, на що раніше було пів дня. „Найтяжча зима“ вирішила не чекати календарної дати. ЙБН РСН! але — прорвемося».

  • «У мене немає питання чому цієї доби світло відсутнє 15, 5 годин. Питання: чому світло є у Москві?».

  • «У мене є мрія, десь у цей світлий проміжок помити голову але без води задача ускладнюється».

Новина доповнюється
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie