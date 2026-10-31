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- Київ
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Півтори години зі світлом: у Києві критична ситуація з електропостачанням — люди не стримують емоцій (оновлено)
У суботу, 31 жовтня, у Києві склалася вкрай складна ситуація з електропостачанням. У деяких районах світло можуть вмикати лише на півтори години на добу.
Що відомо про відключення у столиці — читайте на сайті ТСН.ua.
Ситуацію суттєво ускладнили влучання дронів у низку енергетичних об’єктів, зокрема по підстанціях у Києві і за його межами. Окрім того, за деякими адресами у столиці відубваються ще й аварійні роботи.
У середньому кияни матимуть електроенергію близько 6,5 год. протягом дня, а в окремих районах — до 9 год. Телеграм-канал «Київ INFO» повідомляє, що 10:30 частка будинків зі світлом у районах столиці суттєво відрізняється:
Дарницький район — 14% зі світлом;
Деснянський — 23%;
Дніпровський — 32%;
Голосіївський — 42%;
Оболонський — 22%;
Печерський — 45%;
Подільський — 10%;
Святошинський — 33%;
Солом’янський — 59%;
Шевченківський — 36%.
Обговорення відключень світла у Києві
На тлі складної ситуації з електропостачанням мешканці різних районів Києва активно публікують у Мережі графіки відключень світла та діляться, скільки часу їм доводиться обходитися без електрики. З деяких розкладів видно, що багато годин зі світлом припали на нічний час, а тому вдень у домівках воно може бути лише півтори години.
ТСН.ua зібрав трохи дописів:
«Прокинулася — світла і води немає. Відкрила „Київ Цифровий“ — офігіла, закрила. Не той рівень стресу, з якого варто починати ранок суботи. Пішла думати, як у три години вмістити все, на що раніше було пів дня. „Найтяжча зима“ вирішила не чекати календарної дати. ЙБН РСН! але — прорвемося».
«У мене немає питання чому цієї доби світло відсутнє 15, 5 годин. Питання: чому світло є у Москві?».
«У мене є мрія, десь у цей світлий проміжок помити голову але без води задача ускладнюється».