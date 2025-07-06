У Києві заборонили рух транспорту в спеку: хто потрапив під обмеження

У Києві заборонили рух транспорту в спеку / © Pexels

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У Києві від 6 липня запроваджено тимчасові обмеження руху вантажного транспорту у зв’язку з високими температурами повітря.

Про це повідомили у Патрульній поліції Києва в Telegram.

Відтепер вантажівкам із фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн заборонено пересуватися дорогами міста при температурі повітря +28°С і вище.

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Таке рішення прийнято задля збереження дорожнього покриття, яке особливо у спекотні дні може зазнавати пошкоджень через інтенсивне навантаження.

Водії вантажних автомобілів можуть перечекати найспекотніший період на спеціальних майданчиках для тимчасової стоянки, розташованих у смугах відведення автомобільних доріг, а також біля об’єктів дорожнього сервісу.

Про скасування обмежень буде повідомлено додатково через офіційний телеграм-канал міської адміністрації.

Радимо водіям вантажівок планувати маршрути з урахуванням нових правил, щоб уникнути штрафів та забезпечити безпеку дорожнього руху.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з 7 по 13 липня в Україні очікується спекотна, але нестійка погода — місцями грози, шквали та град.