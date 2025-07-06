ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
25
Час на прочитання
1 хв

У Києві заборонили рух транспорту в спеку: хто потрапив під обмеження

Через підвищення температури повітря столична влада обмежила пересування важких вантажівок.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
У Києві заборонили рух транспорту в спеку

У Києві заборонили рух транспорту в спеку / © Pexels

У Києві від 6 липня запроваджено тимчасові обмеження руху вантажного транспорту у зв’язку з високими температурами повітря.

Про це повідомили у Патрульній поліції Києва в Telegram.

Відтепер вантажівкам із фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн заборонено пересуватися дорогами міста при температурі повітря +28°С і вище.

Таке рішення прийнято задля збереження дорожнього покриття, яке особливо у спекотні дні може зазнавати пошкоджень через інтенсивне навантаження.

Водії вантажних автомобілів можуть перечекати найспекотніший період на спеціальних майданчиках для тимчасової стоянки, розташованих у смугах відведення автомобільних доріг, а також біля об’єктів дорожнього сервісу.

Про скасування обмежень буде повідомлено додатково через офіційний телеграм-канал міської адміністрації.

Радимо водіям вантажівок планувати маршрути з урахуванням нових правил, щоб уникнути штрафів та забезпечити безпеку дорожнього руху.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з 7 по 13 липня в Україні очікується спекотна, але нестійка погода — місцями грози, шквали та град.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie