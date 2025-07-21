В Киеве ограничили движение транспорта рядом улиц: список

Площадь Независимости / © УНИАН

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В Киеве ограничили движение транспорта по нескольким улицам в центральной части города.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Telegram.

По словам Белошицкого, в столице движение транспорта перекрыто:

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улицей Бориспольской (от перекрестка с переулком Надежды Светличной до перекрестка с улицей Вересневой);

улицей Юрия Ильенко (от перекрестка с улицей Дегтяревской до перекрестка с улицей Митрофана Довнар-Запольского);

улицей Глыбочицкой (от перекрестка с улицей Сечевых Стрельцов до перекрестка с улицей Лукьяновской).

Жителей и гостей города просят учесть эту информацию при планировании своего маршрута.

Ранее Патрульная полиция Украины сообщила в Telegram, что в понедельник 21 июля в Киеве будут действовать временные ограничения движения и парковки транспортных средств на определенных участках дорог в центральной части города.

Причиной является проведение охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.

Напомним, в Киеве из-за ночных российских обстрелов станция метро «Лукьяновская» временно остановила работу. Поезда проезжают мимо без остановки.

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