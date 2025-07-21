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- Киев
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В Киеве ограничили движение транспорта рядом улиц: список
Отмечается, что ограничения будут действовать в центральной части города.
В Киеве ограничили движение транспорта по нескольким улицам в центральной части города.
Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Telegram.
По словам Белошицкого, в столице движение транспорта перекрыто:
улицей Бориспольской (от перекрестка с переулком Надежды Светличной до перекрестка с улицей Вересневой);
улицей Юрия Ильенко (от перекрестка с улицей Дегтяревской до перекрестка с улицей Митрофана Довнар-Запольского);
улицей Глыбочицкой (от перекрестка с улицей Сечевых Стрельцов до перекрестка с улицей Лукьяновской).
Жителей и гостей города просят учесть эту информацию при планировании своего маршрута.
Ранее Патрульная полиция Украины сообщила в Telegram, что в понедельник 21 июля в Киеве будут действовать временные ограничения движения и парковки транспортных средств на определенных участках дорог в центральной части города.
Причиной является проведение охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.
Напомним, в Киеве из-за ночных российских обстрелов станция метро «Лукьяновская» временно остановила работу. Поезда проезжают мимо без остановки.