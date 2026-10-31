"Мене захистила штора": мешканка Києва розповіла про перші хвилини після атаки БпЛА

Безпілотник / © Укрінформ

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Напередодні близько 22:00 мешканці Шевченківського району Києва чули потужний вибух. За уточненою інформацією від поліції, гучний звук стався внаслідок влучання ворожого безпілотника, який, імовірно, летів на наднизькій висоті.

Ударна хвиля пошкодила щонайменше дві квартири на шостому та сьомому поверхах дев’ятиповерхового будинку — там повибивало вікна, потрощило скління балконів та деформувало віконні рами, повідомляє «Київ24».

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«Я навіть не чула гулу дрона»

У момент вибуху киянка перебувала у своїй квартирі прямо біля вікна на кухні. Жінка зізнається, що не чула наближення ворожого дрона і не встигла зреагувати.

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«Тут, напевно, летів безпілотник на малій висоті. Але я не чула його. Колись, коли нас обстрілювали, то прямо чути було, а тут — взагалі ніякого звуку. Не знаю, може, через те, що я дивилася відео, і не чула, що була тривога. Просто сиділа біля вікна. Я чудом залишилася живою, розумієте? Напевно, мене захистила штора, яка була закрита — вона вилетіла від вибуху й закрила мене від уламків», — розповідає постраждала.

«Всю ніч прибирала скло»

Незважаючи на те, що увесь простір навколо був засипаний склом, жінка дістала лише незначні поранення та садна. Утім, після пережитого шоку вона планує пройти медичний огляд у лікарні.

Власниця зруйнованого житла зазначає, що всю ніч — понад шість годин поспіль — була змушена прибирати гострі уламки.

«На балконі в мене таке, що я навіть не можу передати — там відлетіли балки. Я навіть не зможу засклити його зараз, тому що там просто немає до чого кріпити це скло», — поділилася мешканка пошкодженої дев’ятиповерхівки.

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Наслідки влучння дрона / © "Київ24"

На місці події продовжують працювати комунальні служби та профільні фахівці, які допомагають ліквідовувати наслідки ворожого удару й фіксують пошкодження майна громадян.

Вибухи пролунали до оголошення тривоги

Нагадаємо, ввечері 30 жовтня Росія завдала чергового удару по Києву. За словами очевидців, перші вибухи у столиці пролунали ще до того, як у місті офіційно увімкнули сирену повітряної тривоги.

За словами очевидців, у деяких районах Києва чули вибухи. Одразу після цього в столиці та області оголосили повітряну тривогу й закликали мешканців терміново пройти до укриттів.

У Повітряних силах повідомили, що в бік Оболоні в Києві летів реактивний дрон.

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Згодом міський голова столиці Віталій Кличко повідомив, що є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури.

«У Шевченківському районі пошкоджене скління у 14-поверховому житловому будинку на рівні 6–7 поверхів. Пожежі немає», — зауважив він.

Як повідомили в місцевих пабліках, у частині районів Києва після вибухів зникло світло, також почалися проблеми з водопостачанням.

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