Влучання у Шевченківському районі Києва: що зараз на місці (фото і відео)

Фото з місця влучання уламків дрона у Шевченківському районі Києва / © ТСН

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Під час атаки на Київ у ніч проти 21 липня уламки російського дрона влучили у багатоповерхівку в Шевченківському районі. З’явилися фото й відео з місця влучання.

Відповідні фото зробили кореспонденти ТСН.

Як повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій України, у Шевченківському районі Києва через влучання уламків дрони загорівся балкон на першому поверсі житлової десятиповерхівки.

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Надзвичайники вже локалізували пожежу на площі 150 кв. м.

Вдалося врятувати одну людину. Ще одна особа постраждала.

На фото й відео з місця події видно, що вигоріли кілька квартир багатоповерхівки, зруйновані кілька балконів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ШАХЕД ЗРУЙНУВАВ КІЛЬКА ПОВЕРХІВ ВИСОТКИ У КИЄВІ

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Фото з місця влучання уламків дрона у Шевченківському районі Києва / © ТСН

Фото з місця влучання уламків дрона у Шевченківському районі Києва / © ТСН

Фото з місця влучання уламків дрона у Шевченківському районі Києва / © ТСН

Фото з місця влучання уламків дрона у Шевченківському районі Києва / © ТСН

Фото з місця влучання уламків дрона у Шевченківському районі Києва / © ТСН

Фото з місця влучання уламків дрона у Шевченківському районі Києва / © ТСН

Фото з місця влучання уламків дрона у Шевченківському районі Києва / © ТСН

Фото з місця влучання уламків дрона у Шевченківському районі Києва / © ТСН

Фото з місця влучання уламків дрона у Шевченківському районі Києва

Нагадаємо, російська армія у ніч проти 21 липня масовано вдарила по Києву ракетами і дронами. Внаслідок цього загинула одна людина. Наслідки атаки зафіксовані у Шевченківському, Дніпровському та Святошинському районах столиці: виникли пожежі у квартирах і не тільки.