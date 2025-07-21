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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
3996
Час на прочитання
2 хв

Влучання у Шевченківському районі Києва: що зараз на місці (фото і відео)

Уламки російського дрона пошкодили житловий будинок у Шевченківському районі.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Фото з місця влучання уламків дрона у Шевченківському районі Києва

Фото з місця влучання уламків дрона у Шевченківському районі Києва / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

Під час атаки на Київ у ніч проти 21 липня уламки російського дрона влучили у багатоповерхівку в Шевченківському районі. З’явилися фото й відео з місця влучання.

Відповідні фото зробили кореспонденти ТСН.

Як повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій України, у Шевченківському районі Києва через влучання уламків дрони загорівся балкон на першому поверсі житлової десятиповерхівки.

Надзвичайники вже локалізували пожежу на площі 150 кв. м.

Вдалося врятувати одну людину. Ще одна особа постраждала.

На фото й відео з місця події видно, що вигоріли кілька квартир багатоповерхівки, зруйновані кілька балконів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ШАХЕД ЗРУЙНУВАВ КІЛЬКА ПОВЕРХІВ ВИСОТКИ У КИЄВІ

Фото з місця влучання уламків дрона у Шевченківському районі Києва / © ТСН

Фото з місця влучання уламків дрона у Шевченківському районі Києва / © ТСН

Фото з місця влучання уламків дрона у Шевченківському районі Києва / © ТСН

Фото з місця влучання уламків дрона у Шевченківському районі Києва / © ТСН

Фото з місця влучання уламків дрона у Шевченківському районі Києва / © ТСН

Фото з місця влучання уламків дрона у Шевченківському районі Києва / © ТСН

Фото з місця влучання уламків дрона у Шевченківському районі Києва / © ТСН

Фото з місця влучання уламків дрона у Шевченківському районі Києва / © ТСН

Фото з місця влучання уламків дрона у Шевченківському районі Києва / © ТСН

Фото з місця влучання уламків дрона у Шевченківському районі Києва / © ТСН

Фото з місця влучання уламків дрона у Шевченківському районі Києва / © ТСН

Фото з місця влучання уламків дрона у Шевченківському районі Києва / © ТСН

Фото з місця влучання уламків дрона у Шевченківському районі Києва / © ТСН

Фото з місця влучання уламків дрона у Шевченківському районі Києва / © ТСН

Фото з місця влучання уламків дрона у Шевченківському районі Києва / © ТСН

Фото з місця влучання уламків дрона у Шевченківському районі Києва / © ТСН

Фото з місця влучання уламків дрона у Шевченківському районі Києва

Фото з місця влучання уламків дрона у Шевченківському районі Києва

Нагадаємо, російська армія у ніч проти 21 липня масовано вдарила по Києву ракетами і дронами. Внаслідок цього загинула одна людина. Наслідки атаки зафіксовані у Шевченківському, Дніпровському та Святошинському районах столиці: виникли пожежі у квартирах і не тільки.

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