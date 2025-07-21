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- Київ
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Нічний удар по Києву: станція метро "Лук'янівська" зупинила роботу
У Києві через нічний російський обстріл станція метро "Лук’янівська" тимчасово зупинила роботу. Поїзди проїжджають повз без зупинки.
Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.
“Станція метро "Лукʼянівська" зачинена на вхід та вихід, поїзди проїжджають повз без зупинки”, - наголосили в адміністрації.
Зазначається, що всі інші станції столичного метро працюють у звичайному режимі. Нормальний графік руху поїздів поступово відновлюється.