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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1125
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1 хв

Нічний удар по Києву: станція метро "Лук'янівська" зупинила роботу

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Нічний удар по Києву: станція метро "Лук'янівська" зупинила роботу

У Києві через нічний російський обстріл станція метро "Лук’янівська" тимчасово зупинила роботу. Поїзди проїжджають повз без зупинки.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

“Станція метро "Лукʼянівська" зачинена на вхід та вихід, поїзди проїжджають повз без зупинки”, - наголосили в адміністрації.

Зазначається, що всі інші станції столичного метро працюють у звичайному режимі. Нормальний графік руху поїздів поступово відновлюється.

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