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Армія РФ масовано вдарила по Києву дронами і ракетами: що відомо про наслідки (фото)
Вночі проти 21 липня росіяни здійснили комбіновану ракетно-дронову атака по Києву. Одна людина загинула. Наслідки фіксують у кількох районах столиці.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
У кількох районах столиці фіксують наслідки. У Шевченківському районі внаслідок влучання уламків БпЛА загорівся балкон на першому поверсі житлової десятиповерхівки. Одну людину було врятовано, ще одна - постраждала.
У Дніпровському районі чере атаку загорілися торговельні споруди. У Дарницькому районі також виникли пожежі на території гаражного кооперативу та у дошкільному навчальному закладі.
У Святошинському районі через падіння уламків БпЛА загорілися гаражі.