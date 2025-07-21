Армія РФ масовано вдарила по Києву дронами і ракетами: що відомо про наслідки (фото)

© Associated Press

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Вночі проти 21 липня росіяни здійснили комбіновану ракетно-дронову атака по Києву. Одна людина загинула. Наслідки фіксують у кількох районах столиці.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

У кількох районах столиці фіксують наслідки. У Шевченківському районі внаслідок влучання уламків БпЛА загорівся балкон на першому поверсі житлової десятиповерхівки. Одну людину було врятовано, ще одна - постраждала.

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У Дніпровському районі чере атаку загорілися торговельні споруди. У Дарницькому районі також виникли пожежі на території гаражного кооперативу та у дошкільному навчальному закладі.

У Святошинському районі через падіння уламків БпЛА загорілися гаражі.

ФОТО НАСЛІДКІВ

© ТСН

© ТСН

© ТСН

© ТСН

© ТСН

© ТСН