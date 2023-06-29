"Кат" і "окупант": на Печерську почервоніли пам'ятники (фото)

В Києві невідомі активісти облили червоною фарбою погруддя радянських військових, які встановлені в парку Слави на столичному Печерську.

Тепер обличчя радянських партизан Сидора Ковпака та Олексія Федорова стали червоного кольору.

Окрім того, на пам’ятниках з’явилися написи білою фарбою: "кат", "окупант", "чекіст".

Загалом постраждало чотири погруддя: Олексія Федорова, Сидора Ковпака, Павла Рибалки, Івана Черняховського. На деяких пам’ятниках написано: "знеси".

В центрі Києва памятники радянським партизанам облили червоною фарбою / фото Телеканал "Київ"

Що кажуть в поліції?

В поліції Києва повідомили, що вже з’ясовують, хто саме зіпсував пам’ятниками в центрі столиці.

"Подію на Печерську зареєстровано. Правоохоронці з’ясовують всі обставини інциденту", - розповіли сайту ТСН.ua в поліції Києва.

Сидор Ковпак з червоним обличчям / фото Телеканал "Київ"

Чому не демонтували?

Кияни дивуються, чому ці радянські пам’ятники досі не прибрали з парку Слави у центрі міста, адже якби їх своєчасно демонтували, то ніхто б їх не обливав фарбою.

"Об’єкти, які мають статус пам’ятки національного значення будуть демонтовані – з 15 липня вступає в дію закон про дерусифікацію. Пам’ятники "зі статусом" під нього підпадають, він знімається з них автоматично. Після цього можна буде їх демонтувати. Ті пам’ятники, які не мають статусу не демонтуються, скоріш за все, через не поспіх або саботаж міських чиновників. Демонтувати їх мають силами департаменту благоустрою КМДА. Експертна рада вже давно надала свої висновки щодо демонтажу цих пам’ятників. Далі потрібно розпорядження КМДА і благоустрій може їх демонтувати. Але таке розпорядження з’явилося лише по пам’ятнику Зої Космодем'янській, який стояв до цього часу в центрі Києва. Його нещодавно демонтували силами "Київзеленбуду", - розповіла сайту ТСН.ua Ксенія Семенова, депутатка Київради.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав, як чоловік влаштував пікнік біля Вічного вогню в парку Слави на столичному Печерську.

Також ми писали про те, що в Одесі на голову пам'ятника російський імператриці Катерині ІІ одягнули червоний ковпак ката та прикріпили до руки статуї зашморг з мотузки.

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