В Києві невідомі знищили унікальну мозаїку: в чому її цінність (фото)

Блогери звернулися до Мінкульту щодо того, щоб створити перелік всих мозаїок в країні.

В Києві знищили унікальну мозаїку на ВДНГ. Розташована вона була в колишньому павільйоні протипожежної безпеки на вул. Пожежна Частина, 26.

Про це повідомив блогер Дмитро Соловйов.

За його словами, мозаїка в інтер'єрі колишнього павільйону протипожежної безпеки на ВДНГ оспівувала героїзм пожежників, які щоденно ризикують своїм життям, рятуючи життя інших.

“Ще більш актуальним цей мотив став після початку повномасштабного вторгнення, коли за щоденним героїзмом рятувальників почала стежити вся країна. Динамічність композиції вражає. Полум’я немов зривається з панно, поки мужні постаті титанів приборкують стихію та рятують дитя. Але всю цю красу розбили молотками. Багатомісячну працю українського художника знищили за пару хвилин. Дорогу, рідкісну смальту перетворили на купу сміття”, - наголосив Дмитро Соловйов.

Він також додав, що вже звернувся до Міністерства культури та інформаційної політики України щодо того, щоб створити перелік всіх мозаїок України.

Нагадаємо, що Уряд оголосив догану меру Кличку та голові КМВА Попку після перевірки укриттів.

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