У Києві врятовано собаку, якого господарі зачинили у спеку в автівці: відео

У Києві патрульні врятували німецьку вівчарку, яку власник залишив у зачиненому автомобілі під час спеки.

Про це повідомили у патрульній поліції Києва.

Подія трапилася днями на вулиці Захарівській. До правоохоронців звернулися громадяни та заявили, що з припаркованого у дворі автомобіля Mercedes-Benz Vito чути собачий гавкіт.

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Охоронці порядку оперативно прибули на місце і побачили, що в автомобілі сидить зачинений пес. Інспектори намагалися встановити власника автомобіля, але безрезультатно.

Тож поліцейські ближче під’їхали до будинку і почали кликати водія через гучномовець.

За кілька хвилин власник автомобіля вийшов на вулицю та випустив собаку.

Патрульні врятували песика, якого власник залишив у зачиненій автівці під час спеки Подія трапилася днями на вулиці Захарівській. На лінію 102 надійшло повідомлення від небайдужих громадян про те, що з припаркованого у дворі автомобіля Mercedes-Benz Vito лунає собачий гавкіт. Охоронці порядку швидко прибули на місце та виявили зачиненого в автівці пухнастика. Інспектори намагались встановити власника транспортного засобу, однак спроби були марними. Поліцейські під'їхали ближче до будинку та через гучномовець почали кликати керманича. Через декілька хвилин останній вийшов на вулицю та випустив чотирилапого. Патрульні провели з чоловіком профілактичну бесіду для подальшого уникнення таких ситуацій. Надалі подією займатиметься дільничний офіцер поліції. Дякуємо колегам і небайдужим громадянам та нагадуємо — піклуйтеся про братів наших менших. #ПорядокЦеТи #патрульнаполіція @Kyivpatrol #Kyivpatrol Опубліковано Патрульна поліція Києва Понеділок, 26 червня 2023 р.

Патрульні провели з власником німецької вівчарки профілактичну бесіду, щоб уникнути таких ситуацій у майбутньому. Надалі цією подією займатиметься дільничний офіцер поліції.

Нагадаємо, правоохоронці з’ясували справжню причину загибелі тримісячного цуценяти після грумінгу у ветклініці у Білій Церкві на Київщині. Смерть померанського шпіца настала внаслідок захворювання.

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