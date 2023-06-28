До Києва приїхав президент Литви із неанонсованим візитом

Президент Литовської Республіки Ґітанас Науседа прибув у середу, 28 червня, з неанонсованим візитом до Києва.

Про це повідомила пресслужба литовського президента.

Ґітанас Науседа зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та візьме участь у заході, присвяченому 27-й річниці прийняття Конституції України.

"Президент прибув до Києва з Гааги, де вчора на зустрічі глав семи держав обговорив подальшу підтримку України. Із Києва президент Литви вирушить до Брюсселя, де у четвер розпочнеться засідання Ради європейських лідерів", - йдеться у повідомленні.

Президенти країн обговорять порядок денний саміту НАТО, який відбудеться в липні у Вільнюсі, а також питання переговорів України щодо членства в Європейському Союзі, допомоги Литви та Європейського Союзу Україні.

Нагадаємо, у Зеленського жорстко відповіли Орбану на його скандальні заяви про Україну.

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