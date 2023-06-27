Зеленський звільнив очільників районних адміністрацій за незадовільний стан київських укриттів

Також догани отримали шість інших очільників РДА Києва та керівництво столиці.

Президент України Володимир Зеленський звільнив очільників Деснянської та Святошинської районних державних адміністрацій та увільнив т. в. о. голів Дніпровської й Подільської РДА за незадовільний стан київських укриттів.

Про це повідомив "Уряд онлайн".

У вівторок, 27 червня, Кабінет міністрів підтримав рішення президента щодо звільнення голів РДА Києва:

Дмитра Ратнікова – голови Деснянської районної державної адміністрації;

Сергія Павловського – голови Святошинської районної державної адміністрації.

Також читайте Зеленський увів у дію важливе рішення РНБО стосовно укриттів

Також президент звільнив Людмилу Мерзлик з посади голови Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області.

Крім того, президент України увільнив від виконання обов’язків:

Павла Бабія – тимчасового виконувача обов’язків голови Дніпровської районної державної адміністрації;

Сергія Коваленка – тимчасового виконувача обов’язків голови Подільської районної державної адміністрації.

Нагадаємо, Кабімін на засіданні 27 червня ухвалив рішення оголосити догану меру столиці Віталію Кличку та начальнику Київської міської військової адміністрації Сергію Попку після перевірки стану укриттів.

Що цьому передувало

Раніше, 23 червня на засіданні РНБО розглядалося питання притягнення до відповідальності винних у незадовільному стані київських укриттів. Президент Зеленський двічі анонсував кадрові зміни.

Нагадаємо, після загибелі людей у Деснянському районі столиці, яких у ночі під час повітряної тривоги не пустили до укриття, Кличко звернувся до Кабміну щодо відсторонення від виконання обов’язків голови Деснянської райдержадміністрації Дмитра Ратнікова. Також мер столиці Кличко закликав правоохоронців надати правову оцінку діям голів РДА щодо нецільового використання коштів, що виділяє Київ на укриття.

20 червня до Київради завітав голова Дніпровської РДА Павло Бабій, однак так і не пояснив навіщо його адміністрація замовила для шкільних укриттів 300 шкіряних барабанів за 890 тисяч гривень, закупили 12 овочерізок Robot Coupe CL50 за 1,5 млн грн, кожну купували за 131 958 тис. грн, сковорідку за 743 тис. грн та пароконвекційну піч за 487 тис. грн.

Тим часом Солом’янська райдержадміністрація закупила на 3 млн грн спортивні мати для укриттів, які коштують 1,5 млн грн, тобто із накруткою 100%.

5 червня голова КМДА Віталій Кличко наголошував, що на облаштування укриттів з бюджету Києва було виділено 1,2 млрд грн, а за їх облаштування відповідають районні держадміністрації, голів яких призначив президент України. Пізніше додатково на ремонт укриттів виділили 750 мільйонів гривень.

Читайте також: