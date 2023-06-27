У Києві встановлять укриття модульного типу: від чого здатні захистити споруди (фото, відео)

У Києві встановлюють мобільні укриття з бетону. Перше сховище вже встановили.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської військової адміністрації.

За інформацією КМВА, бетонне укриття здатне захистити від вибухової хвилі та осколкового ураження. Один модуль вміщує до 20 людей.

У Києві встановлюють мобільні укриття з бетону. Фото: КМВА

Укриття збирають як звичайний конструктор. Залежно від кількості людей, можна зібрати дві, три і навіть більше секцій. Встановлюються споруди даного типу досить швидко, головне, аби була міцна основа, фундамент. Всередині вони обладнуються лавочками для сидіння, засобами пожежогасіння, водою та медичними наборами для першої допомоги.

У Києві встановлюють мобільні укриття з бетону. Фото: КМВА

За словами начальника КМВА, сховища модульного типу в столиці встановлять, зокрема, там, де немає укриттів або де значна відстань до споруд цивільного захисту.

"Ми розглядаємо питання встановленняДосвід показав, що під час ракетних загроз час, за який людина може дістатися до безпечного місця дуже важливий. Після детального вивчення усіх споруд даного типу, буде прийняте рішення де саме і якої модифікації споруди потрібно встановити в Києві", – сказав начальник КМВА Сергій Попко.

Тим часом під Києвом чоловік власноруч побудував бомбосховище від російських ракет. Бункер власника збудований на глибині 5 метрів. Він достатньо глибокий та надійний. Хоча зовні схожий на звичайний сільський льох тільки з євроремонтом.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський звільнив голів Деснянської та Святошинської райадміністрацій та увільнив т. в. о. голів Дніпровської й Подільської РДА за незадовільний стан київських укриттів.

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