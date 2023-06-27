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Архітектор з Київщини може потрапити за ґрати на 15 років за підробку документів на будівництво багатоповерхівки

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Архітектор з Київщини може потрапити за ґрати на 15 років за підробку документів на будівництво багатоповерхівки

Чиновник вніс відповідні дані до державного реєстру та засвідчив їх електронним підписом, хоча не мав на це повноважень / Фото: pixabay.com

Обвинувачений видав товариству дозвільні документи на проєктування будівництва багатоповерхівки на земельній ділянці комунальної власності.

Бучанська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно начальника управління містобудування, архітектури та земельних ресурсів однієї з селищних рад Київщини.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Встановлено, що будівництво багатоповерхівки, на проєктування якої були видані документи, планувалося на землі комунальної власності.

Виявилося, що чиновник вніс відповідні дані до державного реєстру та засвідчив їх електронним підписом, хоча не мав на це повноважень.

"Вказані дії архітектор вчинив за відсутності повноважень діяти від імені селищної ради та необхідних документів. Це призвело до порушення процесу обробки інформації та її підробки", — зазначають в прокуратурі.

Архітектору загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі. 

 За інформацією джерел місцевого видання ITV, йдеться про головного архітектора Гостомеля Володимира Єрмолаєва.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звільнив очільників районних адміністрацій за незадовільний стан київських укриттів

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Дата публікації
Перегляди
634
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