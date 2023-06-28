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В Киев приехал президент Литвы с неанонсированным визитом

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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В Киев приехал президент Литвы с неанонсированным визитом

Гитанас Науседа приехал в Киев 28 июня.

Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл 28 июня в Киев.

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа прибыл в среду, 28 июня, с неанонсированным визитом в Киев.

Об этом сообщила пресс-служба литовского президента.

Гитанас Науседа встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и примет участие в мероприятии, посвященном 27-й годовщине принятия Конституции Украины.

"Президент прибыл в Киев из Гааги, где вчера на встрече глав семи государств обсудил дальнейшую поддержку Украины. Из Киева президент Литвы направится в Брюссель, где в четверг начнется заседание Совета европейских лидеров", — говорится в сообщении.

Президенты стран обсудят повестку саммита НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе, а также вопросы переговоров Украины о членстве в Европейском Союзе, помощи Литвы и Европейского Союза Украине.

Напомним, у Зеленского жестко ответили Орбану на его скандальные заявления об Украине.

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Дата публикации
Просмотры
260
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