Архитектор с Киевщины может попасть за решетку на 15 лет за подделку документов на строительство многоэтажки

Обвиняемый выдал обществу разрешительные документы на проектирование строительства многоэтажки на земельном участке коммунальной собственности.

Бучанская окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных ресурсов одного из поселковых советов Киевщины.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

Установлено, что строительство многоэтажки, на проектирование которой были выданы документы, планировалось на земле коммунальной собственности.

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Оказалось, что чиновник внес соответствующие данные в государственный реестр и засвидетельствовал их электронной подписью, хотя не имел на это полномочий.

"Указанные действия архитектор совершил в отсутствие полномочий действовать от имени поселкового совета и необходимых документов. Это привело к нарушению процесса обработки информации и ее подделки", — отмечают в прокуратуре.

Архитектору грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

По информации источников местного издания ITV, речь идет о главном архитекторе Гостомеля Владимире Ермолаеве.

Напомним, президент Владимир Зеленский уволил руководителей районных администраций за неудовлетворительное состояние киевских укрытий

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