В Киеве выключат уличное освещение из-за дефицита электроэнергии: что известно

В Киеве выключат уличное освещение / © Associated Press

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В Киеве временно погрузят во тьму улицы, парки и скверы. Решение о полном обесточивании объектов наружного освещения принял руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации КГГА.

Об этом сообщили в КП «Киевгорсвет».

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В Киеве будут полностью отключать уличное освещение из-за дефицита электроэнергии

Причиной такого шага стал острый дефицит электроэнергии, возникший в результате очередных вражеских атак на украинскую энергосистему. Главная цель вынужденного отключения — направить ограниченные мощности на первоочередное питание критически важных объектов городской инфраструктуры.

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В «Киевгорсвете» отдельно отметили, что отвечают только за освещение объектов благоустройства, которые находятся в коммунальной собственности. Предприятие не является поставщиком электроэнергии и не осуществляет поставки в жилые дома, объекты критической инфраструктуры и другие объекты.

Коммунальщики уточняют, что фонари гасят по всему городу. Исключениями являются шкафы наружного освещения, от которых питаются средства оповещения.

«В таких случаях освещение будет включаться только при наличии электроэнергии — с момента ее восстановления и до 22:00», — отметили в учреждении.

В связи с отсутствием освещения на улицах городские власти и коммунальные службы призывают всех участников дорожного движения быть максимально осмотрительными и соблюдать базовые меры безопасности.

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Водителей просят увеличивать безопасную дистанцию на дорогах, а пешеходов — носить светоотражающие элементы на одежде и аксессуарах, подсвечивать себе дорогу фонариками.

В каких городах есть угроза блекаута на две недели

Напомним, Россия активизировала атаки на энергетику, пытаясь отрезать от объединенной энергосистемы Украины города, которые критически зависят от внешних линий питания.

По оценке руководителя энергетических программ Украинского института будущего Андриана Прокопа, в случае критических повреждений это чревато длительными отключениями — от нескольких дней до двух недель.

Самая большая опасность грозит Киеву, Одессе и Днепру. Киев постоянно атакуют с целью отрезать от сети, Одесса имеет нехватку собственной генерации и ограничена географически, а в Днепре практически уничтожена важная Приднепровская электростанция. К зоне риска также относят Чернигов, Сумы и Харьков, где в случае потери связи с энергосистемой придется полагаться только на ограниченные собственные мощности.

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