В Киеве установят укрытия модульного типа: от чего способны защитить сооружения (фото, видео)

В Киеве устанавливают мобильные укрытия из бетона. Первое хранилище уже установили.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской военной администрации.

По информации КМВА, бетонное укрытие способно оградить от взрывной волны и осколочного поражения. Один модуль вмещает до 20 человек.

В Киеве устанавливают мобильные укрытия из бетона. Фото: КМВА

Укрытие собирают как обычный конструктор. В зависимости от количества людей можно собрать две, три и даже больше секций. Устанавливаются постройки данного типа достаточно быстро, главное, чтобы была прочная основа, фундамент. Внутри они оборудуются лавочками для сидения, средствами пожаротушения, водой и медицинскими наборами для первой помощи.

В Киеве устанавливают мобильные укрытия из бетона. Фото: КМВА

По словам начальника КМВА, хранилища модульного типа в столице установят, в частности, там, где нет укрытий или значительное расстояние до сооружений гражданской защиты.

"Мы рассматриваем вопрос установления Опыт показал, что во время ракетных угроз время, за которое человек может добраться до безопасного места очень важно. После детального изучения всех сооружений данного типа, будет принято решение где именно и какой модификации сооружения нужно установить в Киеве", — сказал начальник КМВА Сергей Попко.

Тем временем под Киевом мужчина собственноручно построил бомбоубежище от российских ракет. Бункер владельца построен на глубине 5 метров. Он достаточно глубок и надежен. Хотя внешне похож на обычный деревенский погреб только с евроремонтом.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский уволил председателей Деснянской и Святошинской райадминистраций и уволил в.и. о. председателей Днепровской и Подольской РГА за неудовлетворительное состояние киевских укрытий.

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