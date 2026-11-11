Россия ударила по Киеву: какие последствия атаки

Киев. / © Associated Press

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Утром 11 ноября российские войска атаковали Киев. В одном из районов столицы в результате удара поврежден частный жилой дом.

Что известно о утренней атаке на Киев — читайте на ТСН.ua.

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С сегодняшнего утра в Киеве уже несколько раз объявляли тревогу желтого уровня. Одна из первых продолжалась с 06:19 до 06:47. Последняя началась в 08:47. Военные предупреждали о беспилотниках.

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Что известно об атаке

В пресс-службе Киевской городской областной администрации сообщили, что в Дарницком районе в результате атаки поврежден частный дом. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Напомним, 9 ноября россияне атаковали Киев — «прилеты» произошли в четырех районах столицы – Соломенском, Святошинском, Деснянском и Шевченковском. В частности, на Левом берегу на открытой территории одного из учебных заведений упал беспилотник.

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