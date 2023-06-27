Зеленский уволил руководителей районных администраций за неудовлетворительное состояние киевских укрытий

Также выговоры получили шесть других глав РГА Киева и руководство столицы.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил руководителей Деснянской и Святошинской районных государственных администраций и уволил в. о. председателей Днепровской и Подольской РГА за неудовлетворительное состояние киевских укрытий.

Об этом сообщило "Правительство онлайн".

Во вторник, 27 июня, Кабинет министров поддержал решение президента об увольнении глав РГА Киева:

Дмитрия Ратникова – председателя Деснянской районной государственной администрации;

Сергея Павловского – главы Святошинской районной государственной администрации.

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Также президент уволил Людмилу Мерзлик с должности главы Белоцерковской районной государственной администрации Киевской области.

Кроме того, президент Украины освободил от исполнения обязанностей:

Павла Бабия – временно исполняющего обязанности главы Днепровской районной государственной администрации;

Сергея Коваленко – временно исполняющего обязанности главы Подольской районной государственной администрации.

Напомним, Кабимин на заседании 27 июня принял решение объявить выговор мэру столицы Виталию Кличко и начальнику Киевской городской военной администрации Сергею Попко после проверки состояния укрытий.

Что этому предшествовало

Ранее, 23 июня, на заседании СНБО рассматривался вопрос привлечения к ответственности виновных в неудовлетворительном состоянии киевских укрытий. Президент Зеленский дважды анонсировал кадровые изменения.

Напомним, после гибели людей в Деснянском районе столицы, которых ночью во время воздушной тревоги не пустили в укрытие, Кличко обратился в Кабмин об отстранении от исполнения обязанностей главы Деснянской райгосадминистрации Дмитрия Ратникова. Также мэр столицы Кличко призвал правоохранителей предоставить правовую оценку действиям глав РГА по нецелевого использования средств, выделяемых Киевом на укрытие.

20 июня Киевсовет посетил председатель Днепровской РГА Павел Бабий, однако так и не объяснил зачем его администрация заказала для школьных укрытий 300 кожаных барабанов за 890 тысяч гривен, закупили 12 овощерезок Robot Coupe CL50 за 1,5 млн грн, 1 покупали .грн, сковороду за 743 тыс. грн и пароконвекционную печь за 487 тыс. грн.

Тем временем Соломенская райгосадминистрация закупила на 3 млн грн спортивные маты для укрытий, которые стоят 1,5 млн грн, то есть с накруткой 100%.

5 июня глава КГГА Виталий Кличко отмечал, что на обустройство укрытий из бюджета Киева было выделено 1,2 млрд грн, а за их обустройство отвечают районные госадминистрации, председателей которых назначил президент. Позже дополнительно на ремонт укрытий было выделено 750 миллионов гривен.

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