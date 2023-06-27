В Киеве неизвестные уничтожили уникальную мозаику: в чем ее ценность (фото)

Блоггеры обратились в Минкульт относительно того, чтобы создать перечень всех мозаиок в стране.

В Киеве уничтожили уникальную мозаику на ВДНХ. Расположена она была в бывшем павильоне противопожарной безопасности по ул. Пожарная Часть, 26.

Об этом сообщил блоггер Дмитрий Соловьев.

По его словам, мозаика в интерьере бывшего павильона противопожарной безопасности на ВДНХ воспевала героизм пожарных, ежедневно рискующих своей жизнью, спасая жизнь других.

"Еще более актуальным этот мотив стал после начала полномасштабного вторжения, когда за ежедневным героизмом спасателей начала следить вся страна. Динамичность композиции поражает. Пламя словно срывается с панно, пока мужественные фигуры титанов укротят стихию и спасают ребенка. Но всю эту красоту разбили молотками. Многомесячный труд украинского художника уничтожили за пару минут. Дорогую, редкую смальту превратили в груду мусора", — подчеркнул Дмитрий Соловьев.

Он также добавил, что уже обратился в Министерство культуры и информационную политику Украины по поводу того, чтобы создать перечень всех мозаиок Украины.

Напомним, что Правительство объявило выговор мэру Кличко и главе КМВА Попке после проверки укрытий.

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