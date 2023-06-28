Президент Польщі Дуда прибув із візитом до Києва

Президент Польщі Анджей Дуда прибув у середу, 28 червня, з візитом до Києва.

Про це повідомили в Канцелярії президента Польщі.

Дуда приїхав на зустріч із президентом Володимиром Зеленський, пов'язаною зі святкуванням Дня Конституції України, а також з консультаціями щодо поточної ситуації на фронті.

Дуда та Зеленський будуть обговорювати загрози російської атаки на Запорізьку АЕС і підготовку до липневого саміту НАТО.

Нагадаємо, зранку 28 червня з неоголошеним візитом до Києва прибув президент Литви Ґітанас Науседа. Глава Литви обговорить із Зеленським порядок денний саміту НАТО у Вільнюсі в липні, а також питання переговорів України про членство в Європейському Союзі.

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