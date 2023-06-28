Президент Польши Дуда прибыл с визитом в Киев

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в среду, 28 июня, с визитом в Киев.

Об этом сообщили в Канцелярии президента Польши.

Дуда приехал на встречу с президентом Владимиром Зеленским, связанной с празднованием Дня Конституции Украины, а также с консультациями по текущей ситуации на фронте.

Дуда и Зеленский будут обсуждать угрозы российской атаки на Запорожскую АЭС и подготовку к июльскому саммиту НАТО.

Напомним, утром 28 июня с необъявленным визитом в Киев прибыл президент Литвы Гитанас Науседа. Глава Литвы обсудит с Зеленским повестку саммита НАТО в Вильнюсе в июле, а также вопросы переговоров Украины о членстве в Европейском Союзе.

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