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Президент Польши Дуда прибыл с визитом в Киев

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
475
Время на прочтение
1 мин
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Президент Польши Дуда прибыл с визитом в Киев

Президент Польши Дуда прибыл с визитом в Киев. Фото: Канцелярия президента Польши.

Президент Польши Анджей Дуда 28 июня прибыл в Киев.

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в среду, 28 июня, с визитом в Киев.

Об этом сообщили в Канцелярии президента Польши.

Дуда приехал на встречу с президентом Владимиром Зеленским, связанной с празднованием Дня Конституции Украины, а также с консультациями по текущей ситуации на фронте.

Дуда и Зеленский будут обсуждать угрозы российской атаки на Запорожскую АЭС и подготовку к июльскому саммиту НАТО.

Напомним, утром 28 июня с необъявленным визитом в Киев прибыл президент Литвы Гитанас Науседа. Глава Литвы обсудит с Зеленским повестку саммита НАТО в Вильнюсе в июле, а также вопросы переговоров Украины о членстве в Европейском Союзе.

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Дата публикации
Просмотры
475
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