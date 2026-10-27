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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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РФ знову вдарила по Південному мосту в Києві: з’явилися перші фото наслідків атаки

У Києві після російської атаки перевіряють пошкодження Південного мосту

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Південний міст.

Південний міст. / © УНІАН

Цієї ночі російська армія вкотре вдарила по Південному мосту в Києві. Фахівці перевіряють пошкодження. На час обстеження рух транспорту спорудою закрили.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко і показав перші фото пошкоджень.

«На Південному мосту фахівці оцінюють ступінь пошкоджень. Рух мостом наразі закритий», — наголосив мер.

Водночас у Міноборони РФ зухвало заявили, що російська армія завдала удару по Південному мосту в Києві. Там стверджують, що переправу нібито використовують для «транзитних перевезень військових вантажів».

Пошкодження на Південному мосту. / © Віталій Кличко/Тelegram

Пошкодження на Південному мосту. / © Віталій Кличко/Тelegram

Пошкодження на Південному мосту. / © Віталій Кличко/Тelegram

Пошкодження на Південному мосту. / © Віталій Кличко/Тelegram

Атака на Київ — що відомо про рух транспорту

Під час атаки балістикою одна з ракет влучила в Південний міст — було пошкоджено наземну інфраструктуру метро. Після удару на частині «зеленої гілки» — між станціями «Осокорки» — «Червоний хутір» — призупинили рух поїздів.

На «червоній» гілці метро поїзди курсують між станціями «Академмістечко» та «Лісова». Усі станції, зокрема «Чернігівська» та «Лісова», відкриті для пасажирів.

У Києві додатково вивели на маршрути автобуси, щоб посилити сполучення між лівим і правим берегами.

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