У Києві після атаки на Південний міст екстрено змінюють рух транспорту: нові маршрути і де додадуть автобуси

Південний міст у Києві знову перекрили / © Texty.org.ua

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Доповнено додатковими матеріалами

У Києві посилюють роботу наземного громадського транспорту через зміни в роботі метро.

Про це повідомляє КМДА у Telegram.

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Посилення роботи наземного транспорту

У зв’язку зі збільшенням навантаження на «червону» лінію метрополітену на тимчасовому автобусному маршруті №1-М працюватимуть 15 одиниць рухомого складу.

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Також через перекриття Південного мосту змінюється рух автобусів №№ 22, 91. Для забезпечення перевезення пасажирів рух цих маршрутів організовують через Дарницький міст.

На маршруті № 22 кількість автобусів збільшать на 4 одиниці — загалом працюватимуть 14 автобусів. Водночас 5 автобусів курсуватимуть на короткому відрізку вул. Тростянецька — ст. м. «Либідська».

На маршруті № 91 також додадуть 4 автобуси — загалом працюватимуть 7 одиниць рухомого складу.

«Просимо пасажирів із розумінням поставитися до ситуації, завчасно планувати свої маршрути та стежити за оперативними змінами в роботі громадського транспорту на офіційних інформаційних ресурсах», — зазначили у КМДА.

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Зміни в роботі метрополітену

"Червона» лінія: рух поїздів здійснюється між станціями «Академмістечко» — «Лісова». Всі станції, зокрема «Чернігівська» та «Лісова», відкриті для пасажирів.

«Зелена» лінія: рух поїздів — між станціями «Сирець» — «Видубичі». Водночас рух поїздів між станціями «Осокорки» — «Червоний хутір» тимчасово призупинений.

У разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції працюють як укриття.

На місці працюють всі необхідні фахівці.

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Про відновлення руху у звичайному режимі у Київському метрополітені повідомлять додатково.

Всі станції метро на червоній гілці відкриті для пасажирів. Рух поїздів здійснюється між станціями «Академмістечко» — «Лісова».

Пізно ввечері внаслідок атаки ворога були пошкодження між станціями «Дарниця» і «Чернігівська» та виходів зі станції «Лісова». Фахівці метрополітену працювали всю ніч, щоб забезпечити рух усіма станціями.

Піденний міст перекритий

За інформацією Патрульної поліції Києва, рух транспорту Південним мостом тимчасово перекритий.

Водіям варто враховувати цю інформацію під час планування поїздок.

Нагадаємо, ворог в ніч проти 27 жовтня атакував транспортну інфраструктуру столиці.

Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що під час обстрілу столиці ворог влучив у Південний міст, в результаті чого було пошкоджено наземну інфраструктуру метрополітену.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 27 жовтня російські війська атакували Київ балістичними ракетами.

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