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В Киеве на Оболонском проспекте ограничат движение транспорта: схема проезда

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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В Киеве на Оболонском проспекте ограничат движение транспорта: схема проезда

Движение во время асфальтирования участками проспекта будет временно перекрыто / Фото: Голосеевская РГА

Частичное ограничение движения транспорта будет происходить с 7:00 до 23:00 1 и 2 июля.

В Киеве на Оболонском проспекте ведутся ремонтные работы. При благоприятных погодных условиях в эти выходные будут укладывать новое асфальтовое покрытие.

Об этом предупреждает "Киевавтодор".

Частичное ограничение движения транспорта будет происходить с 7:00 до 23:00 1 и 2 июля.

  • В субботу дорожники будут работать на участке от ул. Героев полка Азов до ул. Левка Лукьяненко в направлении ул. Героев Днепра (от ст. м. "Оболонь" до ст. м. "Минская").
  • В воскресенье – на участке от ул. Героев Днепра до ул. Левка Лукьяненко в направлении просп. Степана Бандеры (от ст. м. "Героев Днепра" до ст. м. "Минская").

Движение во время асфальтирования участками проспекта будет временно перекрыто.

На Оболонском проспекте 1 и 2 июля частично ограничат движение транспорта / © КГГА
На Оболонском проспекте 1 и 2 июля частично ограничат движение транспорта / Фото: КГГА

Напомним, в Киеве огромное дерево упало сразу на четыре автомобиля.

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Дата публикации
Просмотры
388
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