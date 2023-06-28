На Київщині ексголова сільради закликав підлеглих здаватися окупантам – який вирок йому загрожує

Експосадовець тривалий час очолював місцевий осередок забороненої "Партії регіонів" та вирізнявся своєю прокремлівською позицією.

Служба безпеки зібрала доказову базу на колишнього голову Чабанівської сільради на Київщині Олександра Киризлієва, який виправдовував збройну агресію РФ і закликав своїх підлеглих здаватися окупантам.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, напередодні 24 лютого 2022 року він приховано виїхав до Росії через треті країни.

"У перші дні повномасштабного вторгнення РФ Киризлієв обдзвонював своїх підлеглих і закликав їх не вступати до місцевих загонів тероборони та не чинити спротив рашистам. Таким чином він намагався зірвати проведення оборонних заходів на території громади для якнайшвидшого просування російських військ у напрямку Києва", - йдеться у повідомленні.

Також він агітував односельчан підтримати агресора і допомагати окупаційним угрупованням РФ з провізією та розквартируванням на території населеного пункту.

Пізніше ексголова сільради продовжив підривну діяльність на власній сторінці у Facebook – він поширював дописи з виправдовуванням повномасштабної війни РФ і називав вторгнення до України "внутрішнім громадянським конфліктом".

Чабанівська сільрада достроково припинила повноваження Киризлієва як голови та звільнила його із займаної посади.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою).

Оскільки фігурант переховується в Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти державної безпеки України. Зловмиснику загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

Нагадаємо, СБУ затримала на Сумщині "регіонала", який наводив російські ракети на позиції ЗСУ.

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