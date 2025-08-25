ТСН у соціальних мережах

Київ
13
1 хв

У Києві 25 серпня обмежать рух транспорту через візити іноземних делегацій

У центрі столиці 25 серпня запровадять тимчасові обмеження дорожнього руху. Причина – проведення охоронних заходів у зв’язку з перебуванням у Києві іноземних делегацій. Жителів і гостей міста просять враховувати цю інформацію під час планування пересування.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Київ

Київ / © Associated Press

У понеділок, 25 серпня, у Києві запровадять тимчасові обмеження руху транспорту в центральній частині столиці.

Про це повідомили в Управлінні державної охорони України.

Обмеження пов’язані з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій. Згідно із Законом України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» і Положенням «Про Державний Протокол та Церемоніал України», главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які прибувають в Україну з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона.

Киян та гостей столиці закликають заздалегідь врахувати зміни в організації руху та планувати свої маршрути з урахуванням тимчасових обмежень.

Нагадаємо, що спецпосланець США Кіт Келлог прибув до Києва: відомі деталі візиту.

