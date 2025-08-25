- Дата публікації
У Києві 25 серпня обмежать рух транспорту через візити іноземних делегацій
У центрі столиці 25 серпня запровадять тимчасові обмеження дорожнього руху. Причина – проведення охоронних заходів у зв’язку з перебуванням у Києві іноземних делегацій. Жителів і гостей міста просять враховувати цю інформацію під час планування пересування.
У понеділок, 25 серпня, у Києві запровадять тимчасові обмеження руху транспорту в центральній частині столиці.
Про це повідомили в Управлінні державної охорони України.
Обмеження пов’язані з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій. Згідно із Законом України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» і Положенням «Про Державний Протокол та Церемоніал України», главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які прибувають в Україну з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона.
Киян та гостей столиці закликають заздалегідь врахувати зміни в організації руху та планувати свої маршрути з урахуванням тимчасових обмежень.
