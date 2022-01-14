У Києві МАУП знищує Парк трипільської культури: відео

Міжрегіональна академія управління персоналом планує побудувати тут навчальний корпус.

У Києві МАУП знищує Парк трипільської культури з витворами мистецтва, що відображають стародавню культуру трипільців, які протягом тисячоліть населяли територію Європи та сучасної України.

Про це повідомляє "Великий Київ".

Територію парка огородили, більшу частину дерев вже спиляли і продовжують це робити, а скульптури – збільшені копії пам’яток трипільської культури – повалено.

"Триває незаконне будівництво поруч з Парком трипільської культури, без дозвільних документів, наражаючи місцевих на небезпеку. Комунальні служби ігнорують дане питання. Благоустрій взагалі відмовляється реєструвати звернення та повідомили, ніби вони всі дуже зайняті боротьбою зі снігом. "Зеленбуду" теж не цікаво реагувати на знищення дерев. А різні рішали та "адвокати" навіть у присутності слідчих забороняють журналісту знімати", – зазначає журналіст Максим Юр’єв.

Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом" планує побудувати тут навчальний корпус. Але парк став улюбленим місцем відпочинку місцевих жителів, які раніше вже відстояли цю ділянку від спроб Академії забудувати її ще на початку 2000-х.

Нагадаємо, у Києві забудовник та Національна академія наук України знесли гуртожиток, а мешканці залишилися просто на вулиці.

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