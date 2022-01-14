В Киеве МАУП уничтожает Парк трипольской культуры: видео

Межрегиональная академия управления персоналом намерена построить здесь учебный корпус.

В Киеве МАУП уничтожает Парк трипольской культуры с произведениями искусства, отражающими древнюю культуру трипольцев, на протяжении тысячелетий населявших территорию Европы и современной Украины.

Об этом сообщает "Великий Киев".

Территорию парка огородили, большую часть деревьев уже спилили и продолжают это делать, а скульптуры – увеличенные копии памятников трипольской культуры – повалены.

"Продолжается незаконное строительство рядом с Парком трипольской культуры, без разрешительных документов, подвергая местных опасности. Коммунальные службы игнорируют данный вопрос. Благоустройство вообще отказывается регистрировать обращения и сообщили, будто они все очень заняты борьбой со снегом. "Зеленстрою" тоже не интересно реагировать на уничтожение деревьев, а разные решалы и "адвокаты" даже в присутствии следователей запрещают журналисту снимать", – отмечает журналист Максим Юрьев.

Высшее учебное заведение "Межрегиональная академия управления персоналом" планирует построить здесь учебный корпус. Но парк стал излюбленным местом отдыха местных жителей, ранее уже отстоявших этот участок от попыток Академии застроить его еще в начале 2000-х.

Напомним, в Киеве застройщик и Национальная академия наук Украины снесли общежитие, а жители остались посто на улице.

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