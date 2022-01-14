Під Києвом 20-річний альфонс викрав автомобіль дівчини після побачення

З'ясувалося, що молодик раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Під Києвом після побачення "кавалер" вкрав автівку дівчини.

Подія сталася 13 січня в Ірпені.

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Про це повідомляє поліція Київської області.

"20-річний житель селища Блиставиця після гостин в Ірпені прихопив із собою ключі від транспортного засобу своєї подруги. 13 січня близько 12.00 до поліції зателефонувала стурбована молода жінка та повідомила, що з парковки біля помешкання зник її автомобіль", - йдеться у повідомленні.

На пошуки авто одразу було зорієнтовано всіх правоохоронців і патрулі Бучанського району.

За лічені години поліція розшукала автівку дівчини.

Копи затримали молодого лиходія. З'ясувалося, що чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, у Києві жінка познайомилася в Інтернеті з чоловіком та запросила його додому. Але побачення пішло не за планом: він увірвався у квартиру жінки з пістолетом і погрожував заявниці та її подрузі.