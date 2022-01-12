У Києві з вулиць зникнуть безпритульні тварини: як це станеться та коли

У Києві з вулиць зникнуть безпритульні тварини: як це станеться та коли

За найближчі вісім років тваринам планують знайти господарів чи хоча б місце у притулку.

У Києві з вулиць мають зникнути безпритульні тварини. Такий намір прописаний у "Екологічній стратегії Києва до 2030 року". За найближчі вісім років тваринам планують знайти господарів чи хоча б місце у притулку.

Про це пише сайт "Сьогодні".

У комунальному підприємстві "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" пояснили, що безпритульні тварини у місті поділяються на дві групи – соціальні та несоціальні.

"Якраз соціальних тварин ми плануємо влаштовувати і вже тепер знаходимо для них сім'ї. Цей процес триває постійно. А от несоціальних тварин дуже важко влаштувати. На нашому сайті є розділ "Адопція" в базі реєстру домашніх тварин Києва, туди вноситься вся інформація про тварин, які готові потрапити в сім'ю. Будь-який киянин може зайти до цього розділу та подивитися тварину, яку він готовий взяти до себе додому. Усіх їх ми плануємо влаштувати у сім'ї", – розповіла в. о. директора КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" Наталія Мазур.

У цьому списку нині понад 230 собак та понад 50 котів. Вони соціалізовані та готові до того, щоб потрапити до родин киян. На це націлені та міські притулки.

"Ми займаємося тим, що розповідаємо про тварин, показуємо їх. Ми закликаємо мешканців міста забирати тварин до себе, знайти для себе справжнього та вірного друга. І це у нас виходить", – додає Мазур.

Варто зазначити, що за останні 10 років безпритульних тварин у столиці стало помітно менше. Безпритульні собаки здебільшого залишилися на околицях та місцях, де їх годують – це ринки, забудови, склади.

"У центрі міста безпритульних собак ви вже практично не зустрінете. А ті, що є – це тварини, яких стерилізували і повернули на звичне для них місце проживання. Такі собаки мають опікунів, які їх знають, годують і піклуються про них. Безперечно, що з'являються нові, яких підкидають. Ми ж намагаємося соціалізувати цих тварин і прикладаємо максимальні зусилля, щоб вони отримали свою родину та прихисток", – додає Мазур.

Нагадаємо, у столичному парку "Відрадний" помітили лисицю, вона купалася у снігу та гралася із собаками, яких вигулюють місцеві мешканці.

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