У Києві внаслідок потужного вітру загинув чоловік: у ДСНС розповіли подробиці (фото, відео)

На автівку з людьми під час буревію впало дерево.

У Києві під час негоди 14 січня на автівку впало велетенське дерево, затиснувши усередині водія та пасажирку. На жаль, чоловік помер.

Про це інформує пресслужба ДСНС столиці.

Відомо, що увечері п'ятниці, 14 січня, на вулиці Верховинній, 34 у Святошинському районі, внаслідок потужних поривів вітру дерево впало на автомобіль, який стояв у дворі. У салоні на той момент були водій та його пасажирка, які опинилися заблокованими у автівці.

Небайдужі дістали жінку з пошкодженого авто та передали медикам. На місце також приїхали рятувальники, які прибирали величезне дерево автокраном. Після того, як автівку вивільнили, рятувальники деблокували тіло загиблого водія та передали правоохоронцям.

Крім того, падаючи, дерево зачепило стовп електромереж з дротами, пошкодивши тим самим ще близько десятка автівок.