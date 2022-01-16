У Києві горе-мати напідпитку порізала маленького сина ножем (фото)

Інцидент трапився 14 січня.

До поліції Києва надійшло повідомлення від жінки про те, що вона приїхала до столиці разом із 4-річним сином, аби розшукати свого чоловіка, який не сплачує аліменти. Водночас зазначила: не знає, де залишити дитину.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

"На виклик негайно виїхали ювенальні інспектори. Прибувши на площу Привокзальну, поліцейські не знайшли жінку з дитиною, однак встановили чоловіка, який на момент дзвінка в поліцію перебував поруч із нею. Правоохоронці негайно виїхали до нього додому", - йдеться в повідомленні.

Зайшовши до помешкання, правоохоронці побачили нетверезу жінку з ножем у руках, а поряд - хлопчика, одяг якого був у крові. У зловмисниці відібрали ніж та викликали лікарів. За попереднім висновком медиків, у дитини непроникаюче поранення спини.

Наразі життю хлопчика нічого не загрожує, він знаходиться під наглядом лікарів. Уродженку Житомирщини, 1980 року народження, доставили в управління поліції. Ювенальні поліцейські склали акт про вилучення дитини та найближчим часом працівники соціальної служби вирішать питання щодо подальшого перебування хлопчика. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо:

У Житомирі розшукують жінку, яка залишила малих дітей без їжі та догляду. 4-річна дівчинка та її старший 8-річний братик більше доби просиділи в замкненій квартирі. Про те, що малі вдома самі, служба в справах дітей дізналася від їхньої матері. Вона подзвонила й сказала, що ще кілька днів не збирається повертатися додому.

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