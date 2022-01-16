Коронавірус у Києві різко пішов на спад: статистика на 16 січня

Коронавірус у Києві різко пішов на спад: статистика на 16 січня

Найбільше випадків захворювання виявили в трьох районах столиці.

У Києві станом на 16 січня зафіксовано ще 403 нових випадків коронавірусу. Від початку пандемії в українській столиці зафіксовано 344 746 випадків COVID-19.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Серед захворілих:

227 жінок віком від 18 до 91 року

віком від 18 до 91 року 154 чоловіки віком від 18 до 89 років

15 дівчаток від 1 до 17 років і 7 хлопчиків від 6 місяців до 17 років

Впродовж минулої доби, 15 січня, зафіксовано 10 смертей від наслідків коронавірусу у Києві, загалом уже 8 364 летальних випадки.

facebook/Віталій Кличко

Одужати вдалося 349 пацієнтам, загалом здолали коронавірус у столиці 326 650 людей.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Оболонському (150), Дарницькому (76) та в Деснянському (33).

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 16 січня

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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