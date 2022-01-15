Під Києвом у результаті ДТП загинула 11-річна дитина: що відомо (фото)

Під Києвом у результаті ДТП загинула 11-річна дитина: що відомо (фото)

Легковик порушив правила дорожнього руху, не пропустивши фуру.

У Київській області 15 січня надвечір сталася ДТП за участю дитини. У результаті аварії 11-річна дитина загинула.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Відомо, що у Вишгородській територіальній громаді зіткнулися вантажівка та легковик. Попередньо, 66-річний водій автомобіля Honda здійснював виїзд на головну дорогу з котеджного містечка "Міжріччя".

Фура "МАЗ" рухалася зі сторони Вишгорода у напрямку села Хотянівка. Легковик не надав перевагу в русі та здійснив зіткнення з вантажівкою.

У результаті аварії водій легковика та його 11-річна донька отримали тілесні ушкодження, їх ушпиталили. Згодом дівчинка від отриманих травм померла. Матір дитини та 28-річний водій вантажівки не постраждали.

Наразі на місці події працює слідче управління поліції Київщини. Після встановлення усіх обставин ДТП.

Як повідомлялося, у Запоріжжі маршрутка зіткнулася з пожежно-рятувальним автомобілем.

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