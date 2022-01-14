Под Киевом 20-летний альфонс угнал автомобиль девушки после свидания

Выяснилось, что молодой человек ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Под Киевом после свидания "кавалер" украл автомобиль девушки.

Событие произошло 13 января в Ирпене.

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Об этом сообщает полиция Киевской области.

"20-летний житель поселка Блиставица после визита в гости в Ирпене прихватил с собой ключи от транспортного средства своей подруги. 13 января около 12:00 в полицию позвонила обеспокоенная молодая женщина и сообщила, что с парковки у дома пропал ее автомобиль", — говорится в сообщении.

На поиски авто сразу были ориентированы все правоохранители и патрули Бучанского района.

За считанные часы полиция разыскала автомобиль девушки.

Копы задержали молодого злодея. Выяснилось, что мужчина раньше уже привлекался к уголовной ответственности.

Полицейские открыли уголовное производство по ч.2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, в Киеве женщина познакомилась в Интернете с мужчиной и пригласила его на домой. Но свидание пошло не по плану: он ворвался в квартиру женщины с пистолетом и угрожал заявительнице и ее подруге.