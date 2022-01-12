"Ніч є де перебитися, а далі що?": у Києві забудовник та НАНУ знесли гуртожиток, а мешканці залишилися на вулиці

"Ніч є де перебитися, а далі що?": у Києві забудовник та НАНУ знесли гуртожиток, а мешканці залишилися на вулиці

Деякі люди навіть не встигли забрати свої речі.

У Києві забудовник та Національна академія наук України знесли гуртожиток, а мешканці залишилися просто на вулиці.

У вівторок, 11 січня, о 9:00 гуртожиток за адресою Метрологічна, 1 почали зносити. Мешканців буквально випихали з помешкання, не дозволивши зібрати ані речі, ані гроші, ані документи. Невідомі вибивали вікна та силою викидали з помешкання людей, які не хотіли залишати свої кімнати.

Про це пише LB.ua.

"Будівля за адресою Метрологічна, 1 належить Національній академії наук України. Люди проживали в цьому гуртожитку понад 20 років. З одного боку, екскаватор уже перетворив будівлю в руїни, з іншого — під вікнами досі натягнуті мотузки з випраною білизною", - йдеться у матеріалі.

У 2016 році КП "Київжитлоексплуатація" визнало гуртожиток аварійним. Мешканці розповідають, що їх мали б переселити в нові квартири, але фактично запропонували або ліжко-місця, або гуртожитки в Київській області. Люди не захотіли переїжджати на таких умовах.

"А сьогодні мені подзвонила співробітниця і сказала, що до мого будинку підʼїхали екскаватори. Я була на місці за пʼять хвилин, але мене не пустили, будинок уже почали ламати. Разом з якимись хлопцями в чорних куртках приїхав юрист від "КСМ-груп". Ми просили його забрати хоч речі, але ні. Мені тільки один з хлопчиків виніс шубу, черевики, шапку і сумку з зарядкою для телефона і всякими дрібницями. Дай йому Бог здоровʼя", - розповідає прибиральниця Галина, яка жила у цьому гуртожитку.

Місцеві мешканці зазначають, що НАНУ та забудовник, звісно, говорили, що будівля йде під знесення. Але хоча б попередили, що це буде сьогодні (у вівторок, 11 січня - ред.).

Фото: Макс Требухов / LB.ua

Загалом у гуртожитку було прописано 15 сімей. Дехто виїхав, але речей люди ще не забирали і планували повернутися.

На сайті Голосіївської РДА немає жодної згадки про знесення гуртожитку. Так само на місці не було ні депутатів міськради, ні представників райадміністрації, ні співробітників НАНУ.

За парканом довкола екскаваторів ходять невідомі люди в чорному. Вони закривають обличчя масками.

Фото: Макс Требухов / LB.ua

Уздовж паркану вештається розгублений пес з рожевим нашийником і жовтою биркою на вусі.

"Він жив на території гуртожитку. У нього була буда, люди підгодовували. А тепер навіть пес не має свого місця. Отаке життя", - підсумовує один з місцевих мешканців.

Фото: Макс Требухов / LB.ua

На запитання журналістів, чи є куди податися мешканцям знесеного гуртожитку, бодай на ніч, люди відповідають: "Ну, на ніч є де перебитися. Світ не без добрих людей. А далі що?".

Нагадаємо, мешканці багатоповерхівки неподалік від Сирецького парку опалюють будинок дровами. До нього не підведені жодні комунікації (газу немає, так само як і централізованого водопостачання та каналізації).

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