У Києві 14 та 15 січня оголошено перший рівень небезпеки: що сталося

У Києві 14 та 15 січня оголошено перший рівень небезпеки: що сталося

У столиці очікуються пориви вітру до 25 м/с, на дорогах ожеледиця.

У Києві оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

У столиці 14 та 15 січня очікуються пориви вітру від 15 до 25 м/с, на дорогах ожеледиця.

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Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Основні рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити; на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь;

не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Для уникнення травматизму Департамент муніципальної безпеки закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці.

Поради водіям:

КМДА

потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які в несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;

під час наближення до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

у разі погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Поради пішоходам:

ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;

не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів та струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;

у разі порушення рівноваги під час ходьби в ожеледицю – спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;

будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;

враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 рази.

Міністерство охорони здоров’я України

Пішоходам під час ожеледиці також необхідно бути особливо уважними на проїжджій частині – переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора.

"Київавтодор" зазначає, що має для зимового утримання доріг, мостів, тротуарів і велодоріжок 458 одиниць основної і 128 одиниць додаткової спецтехніки для нанесення протиожеледних засобів. Посилену увагу дорожники приділяють стану покриття шляхопроводів, підйомів і спусків, покриття із бруківки, тротуарів.

КМДА

Нагадаємо, за традицією на Водохреще, 19 січня, кияни занурюються в ополонки. У столиці цього року підготують 15 локацій, де можна купатися безпечно.

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