У Києві приспустили найбільший прапор України: що трапилось

У Києві приспустили найбільший прапор України: що трапилось

Прапор знову піднімуть 17 січня.

У Києві через погодні умови приспустили найбільший прапор України, встановлений на київських пагорбах.

Про це 14 січня повідомили на сайті КМДА.

Згідно з прогнозом синоптиків, у столиці очікується шквальний вітер із сильними поривами. Він може значно пошкодити полотнище прапора.

За попередньою інформацією, прапор знову піднімуть після покращення погодних умов – 17 січня.

Зазначимо, споруда флагштока в столиці є найбільшою в Україні, висота флагштока – майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

Нагадаємо, що у Києві в п'ятницю, 14 січня, весь день буде хмарно. Синоптики прогнозують опади. Так, ранковий дрібний дощ вдень може посилитися. Ближче до вечора йому на зміну прийде сніг. Температура повітря 0 +3 градуси, але відчуватиметься як -1 -5 градусів.

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