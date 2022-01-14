"Дід Мороз" потрапив у ДТП з вантажівкою на Київщині: від авто залишилася купа металу (фото)

Від удару "Діда Мороза" заблокувало в автомобілі.
У Білій Церкві на Київщині чоловік у костюмі Діда Мороза на легковику потрапив у ДТП з вантажним автомобілем. Аварія сталася близько шостої години ранку.
Про це 14 січня повідомила пресслужба патрульної поліції Київської області.
За кермом легковика Skoda знаходився 61-річний водій. Від удару "Діда Мороза" заблокувало в автомобілі. Рятувальники, які прибули на місце події, допомогли чоловіку вибратися. Постраждалого з переломами ребер госпіталізували в лікарню.
Водій вантажного авто Mercedes, який допустив зіткнення з легковиком, не постраждав. Автомобіль після удару пошкодив дерев'яну огорожу та заїхав на територію приватного будинку. Правоохоронці встановлюють обставини події.
Нагадаємо, що під Києвом 20-річний альфонс викрав автомобіль дівчини після побачення.
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