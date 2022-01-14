У Києві посеред дороги провалився асфальт: змінено рух транспорту

Через провал асфальту на Сирецькій затримується рух тролейбусів №5, аварія сталася на розворотному кільці.
У Києві посеред дорого провалився асфальт.
Довелося змінювати рух транспорту.
Про це повідомляє пресслужба КП "Київпастранс".
Провал асфальту стався на вулиці Сирецькій у Подільському районі столиці.
Затримується рух тролейбусів маршруту №5: аварія сталася на розворотному кільці.
На місці вже працюють дорожники.
Тролейбус №5 тимчасово прямуватиме до проспекту Свободи.
Нагадаємо, у центрі Києва у дворі історичної будівлі провалився асфальт. Там "оголився" підвал садиби ХІХ століття. Обвал стався на вулиці Мала Житомирська, 16/3.
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