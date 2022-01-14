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У Києві посеред дороги провалився асфальт: змінено рух транспорту

У Києві посеред дороги провалився асфальт: змінено рух транспорту

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У Києві посеред дороги провалився асфальт: змінено рух транспорту

"Киев Сейчас"

Через провал асфальту на Сирецькій затримується рух тролейбусів №5, аварія сталася на розворотному кільці.

У Києві посеред дорого провалився асфальт.

Довелося змінювати рух транспорту.

Про це повідомляє пресслужба КП "Київпастранс". 

Провал асфальту стався на вулиці Сирецькій у Подільському районі столиці.

Затримується рух тролейбусів маршруту №5: аварія сталася на розворотному кільці.

На місці вже працюють дорожники.

Тролейбус №5 тимчасово прямуватиме до проспекту Свободи. 

Нагадаємо, у центрі Києва у дворі історичної будівлі провалився асфальт. Там "оголився" підвал садиби ХІХ століття. Обвал стався на вулиці Мала Житомирська, 16/3.

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