У Києві посеред дороги провалився асфальт: змінено рух транспорту

Через провал асфальту на Сирецькій затримується рух тролейбусів №5, аварія сталася на розворотному кільці.

У Києві посеред дорого провалився асфальт.

Довелося змінювати рух транспорту.

Про це повідомляє пресслужба КП "Київпастранс".

Провал асфальту стався на вулиці Сирецькій у Подільському районі столиці.

Затримується рух тролейбусів маршруту №5: аварія сталася на розворотному кільці.

На місці вже працюють дорожники.

Тролейбус №5 тимчасово прямуватиме до проспекту Свободи.

Нагадаємо, у центрі Києва у дворі історичної будівлі провалився асфальт. Там "оголився" підвал садиби ХІХ століття. Обвал стався на вулиці Мала Житомирська, 16/3.

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