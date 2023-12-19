У Києві електроскутер загорівся просто під водієм

На щастя, внаслідок пригоди керманич не постраждав.

У Києві під водієм загорівся електроскутер.

Про це повідомила патрульна поліція Києва.

Днями на лінію 112 надійшов виклик про пожежу у Святошинському районі. Заявник розповів, що рухався на електроскутері та його транспортний засіб раптово загорівся.

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Патрульні оперативно прибули на місце події та надали необхідну допомогу керманичеві. На щастя, внаслідок пригоди ніхто не постраждав.

Поради, які допоможуть вберегтися від подібних випадків:

періодично перевіряйте транспортний засіб на наявність витоків мастила, пального та інших легкозаймистих речовин;

будьте обережні та уважні, якщо перевозите легкозаймисті речовини;

не перевантажуйте електричну систему та враховуйте можливості вашого транспортного засобу;

будьте обережні із технічним обладнанням та дотримуйтеся вказівок виробника;

уникайте перегріву двигуна;

майте вогнегасник. Швидка реакція може значно зменшити ризик ураження вогнем;

звертайте увагу на індикатори в транспортному засобі;

реагуйте на будь-які зміни, які можуть свідчити про ймовірність пожежі.

Нагадаємо, у Києві затримано 19-річного водія з кастетом, який рухався смугою громадського транспорту.

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