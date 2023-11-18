На Київщині п'яний водій позашляховика врізався у фасад будинку: що відомо

Вміст алкоголю у крові 44-річного водія в 10 разів перевищував допустиму норму.

У місті Українка на Київщині п'яний водій позашляховика врізався у фасад будинку.

Про це повідомляє поліція Київщини у Telegram

"Нетверезий 44-річний водій Hummer, рухаючись містом Українка, не впорався із керуванням та здійснив зіткнення з фасадом будинку. Вміст алкоголю у крові чоловіка становив 2,03 проміле (це удесятеро більше допустимої норми - ред.)", - розповіли у поліції.

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Водія та двох пасажирів доправлено до лікарні з травмами різного ступеня.

Наразі чоловіка затримано.

За цим фактом проводиться досудове розслідування [ч. 1 ст 286-1 ККУ].

Довідка: Допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом – 0,2 проміле. Для розуміння, 1‰ – це тисячна частка чого-небудь, тобто проміле – це як відсоток, тільки в 10 разів менше (тобто 1% – це 10‰).

Нагадаємо, у Києві 14 листопада п’яна 20-річна дівчина влаштувала страшну ДТП і втекла. Загинули двоє чоловіків.

17 листопада суд узяв під варту 20-річну водійку та пасажира Audi. Згідно з ухвалою суду, обоє підозрюваних перебуватимуть під вартою на час слідства.

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