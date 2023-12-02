У Києві водій напідпитку відправив на той світ двох людей унаслідок ДТП

Чоловіку загрожує до десяти років у тюрмі.

Правоохоронці встановлюють обставини смертельної ДТП на столичному Печерську.

Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

Внаслідок зіткнення автомобілем двоє людей загинуло.

Зауважимо, що ввечері 1 грудня 2023 року до поліції Києва надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Старановодницькій.

За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення авто “Тойота” та “Рено”, двоє осіб, які перебували в авто "Рено" загинуло на місці.

На місці події правоохоронці встановили, що водій автомобіля "Тойота", рухаючись по проїжджій частині на вулиці Староноводницькій виїхав на зустрічну смугу руху, внаслідок чого здійснив зіткнення з автомобілем "Рено". Водій і пасажир автомобіля «Рено» від отриманих травм загинули на місці події.

За кермом "Тойоти" перебував громадянин іншої держави, 1979 року народження, за попередньою інформацією, він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Також читайте У Москві сталася масштабна аварія на Київському шосе: є загиблі

Правоохоронці затримали керманича "Тойоти" у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.

Санкція статті передбачає покарання до десяти років ув’язнення.

Також унаслідок ДТП водій та пасажирка "Рено", які загинули й були затиснуті між сидінням та панеллю приладів. Рятувальники деблокували тіла загиблих та передали слідчо-оперативній групі.

Про це інформує Головне управління ДСНС України у м.Києві.

Нагадаємо, на Черкащині водій на смерть збив 9-річного хлопчика, який їхав до репетитора.

Читайте також: