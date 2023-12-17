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У Києві водій Lexus протаранив авто патрульних

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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У Києві водій Lexus протаранив авто патрульних

Поліцейську "Тойоту" відкинуло у стіну житлового будинку / Фото: Патрульна поліція Києва

Внаслідок зіткнення машина копів виїхала на тротуар та врізалася у стіну житлового будинку.

У Києві на проспекті Берестейському сталася ДТП за участі службового автомобіля поліції та позашляховика Lexus.

Про це передає пресслужба Патрульної поліції столиці.

Водій Lexus порушив правила дорожнього руху та зіткнувся зі службовим автомобілем. Внаслідок ДТП, автівка патрульних виїхала на тротуар та врізалася у стіну житлового будинку.

На щастя, ніхто не постраждав. На водія Lexus патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП. Драгер показав, що водій був тверезий.

Алкотестер / ©
Алкотестер

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Дата публікації
Перегляди
292
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