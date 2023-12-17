У Києві водій Lexus протаранив авто патрульних

Внаслідок зіткнення машина копів виїхала на тротуар та врізалася у стіну житлового будинку.

У Києві на проспекті Берестейському сталася ДТП за участі службового автомобіля поліції та позашляховика Lexus.

Про це передає пресслужба Патрульної поліції столиці.

Водій Lexus порушив правила дорожнього руху та зіткнувся зі службовим автомобілем. Внаслідок ДТП, автівка патрульних виїхала на тротуар та врізалася у стіну житлового будинку.

На щастя, ніхто не постраждав. На водія Lexus патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП. Драгер показав, що водій був тверезий.