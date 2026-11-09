РФ масовано атакувала Вишгород під Києвом: загинула жінка (фото)

Удар по Вишгороду 9.11.2026 / © ДСНС

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Ввечері 9 листопада російські війська завдали чергової повітряної атаки по Вишгороду на Київщині.

Про це повідомляють голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко і пресслужба ДСНС.

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Зруйновано двоповерховий приватний житловий будинок та гараж. За попередньою інформацією, загинула 82-річна жінка, яка на момент влучання перебувала на другому поверсі.

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Ще двоє людей дістали травми. Одному з постраждалих медики діагностували мінно-вибухову травму, опік обличчя та різану рану стопи. Він не потребував госпіталізації. Стан і характер травм іншої постраждалої уточнюються.

Також внаслідок влучання БпЛА зруйнована частина житлової багатоповерхівки.

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

Раніше військовий експерт попередив, що Росія готова до масованого удару по Україні і назвав ймовірні цілі та дату.

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