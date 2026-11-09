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РФ масовано атакувала Вишгород під Києвом: загинула жінка (фото)
Унаслідок ворожої атаки у Вишгороді загинула людина.
Ввечері 9 листопада російські війська завдали чергової повітряної атаки по Вишгороду на Київщині.
Про це повідомляють голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко і пресслужба ДСНС.
Зруйновано двоповерховий приватний житловий будинок та гараж. За попередньою інформацією, загинула 82-річна жінка, яка на момент влучання перебувала на другому поверсі.
Ще двоє людей дістали травми. Одному з постраждалих медики діагностували мінно-вибухову травму, опік обличчя та різану рану стопи. Він не потребував госпіталізації. Стан і характер травм іншої постраждалої уточнюються.
Також внаслідок влучання БпЛА зруйнована частина житлової багатоповерхівки.
Раніше військовий експерт попередив, що Росія готова до масованого удару по Україні і назвав ймовірні цілі та дату.